Fue por la mencionada serie de NBC que la tendencia ‘Respect Selena Gomez’ (Respeto por Selena Gomez) ascendió en los ‘trending topics’ a nivel mundial; varios fans y personas que conocen su historia con el Lupus se solidarizaron con lo ocurrido.

En una de las escenas de la serie se puede ver que el equipo de producción escribió en una pared: “‘Does Selena Gomez even have a kidney’ [Tiene Selena Gomez siquiera un riñón]”; además, los guionistas dejaron otro detalle.

En una escena también se grabó el momento en que dos jóvenes pelean por la procedencia del riñón que actualmente tiene la intérprete de ‘Lose You To Love Me’, que en 2017 le donó su ahora examiga Francia Raisa.

En dicha línea, un personaje dice: “Sé a ciencia cierta que el donante del riñón de Selena Gomez fue la mamá de Justin Bieber. Desearía tener mi teléfono para poder probarlo”, mientas que el otro responde: “¿Probar qué? El riñón era de Demi Lovato. Son mejores amigas“, con esto último también crearon burla, pues las artistas ya no conservan este lazo afectivo.

Todo lo emitido en la serie original de la cadena NBC despertó el repudio de una gran cantidad de tuiteros, quienes aseguraron que es de muy mal gusto que se burlara una condición médica como la falta de un órgano que, en el caso de la también actriz, se dio como consecuencia de su batalla contra el Lupus, enfermedad que no tiene cura y que le impide hasta la sencilla tarea de exprimir un limón.

Hasta el momento ni la artista estadounidense ni los ejecutivos de la producción se han pronunciado al respecto.

Aquí, algunas reacciones de los usuarios en la mencionada plataforma:

a tv show called "saved by the bell" has "does selena gomez even have a kidney?" written on the wall. this is so disgusting and unnecessary. selena doesn't deserve this.

RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/u7IcPX8NqV

— ً (@jndoIIs) November 28, 2020