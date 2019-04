Aunque se conocieron en 2003, cuando trabajaban en ‘El auténtico Rodrigo Leal’, la química entre ellos surgió tres años después, mientras actuaban en la obra ‘El método de Grönholm’, en el Teatro Nacional, reveló la pareja en una entrevista exclusiva para la edición impresa #121 de 15 Minutos.

“Yo me había separado, Patricia también, y en el escenario pasaban cosas: miradas, gestos, pero nunca lo hablamos”, dijo Jairo en la revista, mientras su esposa agregó: “El último día de la temporada nos miramos y fue distinto”.

Ese día jugaron en el camerino a que él, como era obispo en la obra, iba a confesarla a ella. Y aunque en medio de eso no pudieron concretar su primera cita, porque la hija de Jairo había llegado, sí se dieron su primer pico por iniciativa de Patricia.

Pasaron unas horas, hasta que él actor, al día siguiente, le mandó un poema: ‘Nostalgia del presente’, de Jorge Luis Borge. Después, fueron a comer y, nuevamente, ella fue quien tomó la iniciativa de besarlo, confesó la actriz en la publicación.

Tras eso, ambos tenía viajes planeados, por lo que no se verían en un tiempo. Entonces, Jairo decidió ir a darle una sorpresa en el aeropuerto, el día del vuelo de ella.

“Llegó corriendo, como en las películas, me dio el libro completo de Jorge Luis Borges y nos dimos un gran beso de despedida”, rememoró Patricia.

A su regreso salieron, se dieron otro beso y él le pidió, de rodillas, que fueran novios. A los dos años de relación se fueron a vivir juntos, pero no se casaron hasta 2012, el 30 de marzo.

La boda fue solo para ellos dos, ninguno quería algo pomposo, porque ambos ya habían tenido matrimonios grandes en sus pasados amorosos.

“La única condición era no saber cómo iba a ir vestido cada uno. […El día de la boda] fui donde mis papás, me arreglé y les dije: ‘Chao, me voy a casar’. Nos encontramos Jairo y yo en la notaría, muertos de la risa viéndonos. Yo era la fotógrafa y también grababa”, recordó Patricia, y puntualizó:

“Pasamos la noche de bodas en un hotel y volvimos al otro día a la casa”.

A continuación, compartimos algunos fotografías de esta pareja de la farándula nacional, que ha compartido Patricia en su cuenta pública de Instagram: