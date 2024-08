‘La Segura’ está acostumbrada a subir todo tipo de contenido y, de hecho, inició compartiendo videos graciosos al comienzo de su carrera como ‘influenciadora’.

Sin embargo, parece que la gente está muy indignada por el último contenido que subió en su perfil de Instagram, en el que recreó una situación en la que va a visitar a su amiga que se acaba de casar con un hombre con bajos recursos.

A pesar de que algunos se identificaron con ella, otros consideraron dicho video como una ofensa por parte de la caleña, quien estaría riéndose de quienes no tienen los mismos recursos que ella.

“La situación económica de ninguna persona debe ser objeto de burla”, “será humor o como quiera verlo la gente, pero me parece que hay otro tipo de formas de hacer humor. Si bien es cierto, pues la pobreza no va con la cochinada ni el desorden, pero, por favor, creo esta vez el humor no era así“, “ya sé que es humor. Pero que feo mostrar esas imágenes de esas casas de las que no sabemos cuál es la realidad de las familias que las habitan. Somos un país con una tasa muy grande en pobreza extrema y muchas personas de las que te siguen probablemente viven esas condiciones”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Sin embargo, otros la defienden y aseguran que solo se trata de humor y que no tiene nada de malo su contenido. Es más, hasta bromearon con su prometido, quien tendrá que trabajar mucho para darle el nivel de vida que ella quiere.

