El pasado domingo 22 de enero de 2023 se celebró el cumpleaños de Jacobo Guarín Uribe, hijo de la presentadora Sara Uribe y el exjugador Freddy Guarín. La fiesta fue por todo lo alto, con temática de ‘Spiderman’, gran cantidad de invitados, shows en vivo, entre otras cosas muy atractivas.

Y en medio de las historias, fotos, videos y mensajes, que subió la paisa a sus redes sociales, también hubo una pieza llamativa y que no muchas personas esperaban. Aunque no se escucha bien lo que estaban hablando y se registran pocos segundos, la presentadora y modelo apareció al lado de Silvia Vásquez, madre de ‘Guaro’.

Sara Uribe y el video con la mamá de Fredy Guarín, que da para hablar

No es extraño que haya un encuentro de este tipo, ya que siguen siendo familia y comparten el vínculo por el pequeño Jacobo, pero el cariño y cercanía que mostraron es lo que ha dado para muchas interpretaciones. Recordando que Fredy tiene otros dos hijos con su exesposa, Andreina Fiallo, y no se ha visto esa cercanía, ni con ellos ni con la ex del boyacense.

En la seguidilla de historias de Instagram en las que se ve la celebración del cumpleaños y todo lo que prepararon para ‘Jaco’, sus amigos y familiares, apareció la imagen de Sara y Silvia. Aparte del texto “Te amo”, que puso Uribe en la parte inferior, se escuchan las palabras de la progenitora del exintegrante de la selección Colombia y se alcanza a escuchar lo siguiente:

“Él me dice que jamás… que a usted­ la ama mucho”.

No es muy claro, porque Uribe no dice nada, la señora Silvia solo alcanza a decir esto ante el abrazo y beso de la madre de su nieto, mientras, al fondo se escucha la canción ‘El Dilema’ de Silvestre Dangond con fuerte volumen.

El encuentro no es extraño y tampoco la compañía a Sara de la familia de Guarín, ya que en el pasado han viajado con ella y Jacobo. Eso sí, sin Fredy y sin su actual pareja, Pauleth Pastrana.

Pero lo que dijo Silvia Vásquez en ese momento, que Sara Uribe haya decidido subir a sus redes ese video, deja mucho para pensar y especular entre los seguidores de la mujer de medios y el boyacense, que fue mundialista en Brasil 2014 con la selección Colombia.