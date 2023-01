Este lunes 23 de enero, regresa al Canal RCN el ‘reality’ ‘La isla de los famosos’ en el que 22 celebridades lucharán por sobrevivir y ganarse el jugoso premio.

Justamente, de cara al estreno de este programa, Sara Uribe, una de las participantes, habló con el medio citado sobre los retos de este concurso, que requiere de resistencia física, fortaleza mental y estrategia.

Sara Uribe habla de la ayuda que recibió de Fredy Guarín

La modelo antioqueña explicó que lo más duro de participar en la ‘Isla de los famosos’ es dejar a su hijo Jacobo, quien es su mayor motivación. No obstante, contó que su pequeño hace parte del equipo y que él es consciente de la situación.

De hecho, la también presentadora dijo que el exfutbolista Fredy Guarín, papá de Jacobo, es quien se va a quedar con el niño durante el tiempo fuera de casa, lo cual significa un alivio para ella, ya que su hijo va a estar “en buenas manos”.

Finalmente, Uribe confesó que padece de claustrofobia y que ese será su miedo a superar en el concurso de famosos.

“Tengo claustrofobia, entonces me da mucho miedo que me encierren y que no pueda respirar bien. Voy a enfrentarlo”, concluyó.