La presentadora y empresaria conversó en las últimas horas con sus fanáticos y varios de ellos aprovecharon para preguntarle por su relación con Fredy Guarín, el padre de su hijo Jacobo.

Sara Uribe no tuvo problema en volver a hablar de la relación que terminó hace varios meses, aunque no profundizó en los detalles.

Por ejemplo, uno de sus seguidores le preguntó por qué terminó con el futbolista, recientemente radicado en Bogotá gracias a que firmó por un año como jugador de Millonarios, y ella contestó que “no todo dura para siempre. Duró lo que debía durar”.

Además, agregó la canción ‘En esta no’ de Sin Bandera. Algunos versos de la canción dicen:

“No me toca ser el que te ama. Ni nos toca hacer juntos la cama ni ver cuerdas de reloj. En esta no coinciden nuestros universos ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor. […] En esta no, nuestra historia nunca comenzó”.

Pero otro seguidor insistió en preguntarle sobre su expareja, y si había alguna posibilidad de retomar la relación. Sara Uribe respondió que soltera se siente “muy tranquila y feliz”, y para dejar claro que puso fin a su romance con el jugador musicalizó la publicación con ‘Lo pasado, pasado’ de José José.

“Ya lo pasado pasado, no me interesa (el ayer). Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé. […] Ya todo he olvidado, ya todo el pasado ya le dije adiós”, dicen los estribillos de la canción.

Sin embargo, dejó entrever que no tiene una mala relación con el padre de su hijo, que cumplirá dos años el próximo 23 de enero, y que tiene un gran parecido con él. La modelo aseguró que el niño comparte mucho tiempo con Guarín.

Aun así, en otra respuestas a sus seguidores mostró que sigue abierta al amor y a encontrar otro hombre que acompañe su vida:

Y por último, dejó un consejo para dejar atrás a esos amores que no pudieron ser, y que seguramente ha aplicado desde que la relación se acabó a finales de 2019.

Por ahora, la modelo y presentadora aseguró que tiene nuevos proyectos para sus marcas y empresas en este año que comienza, mientras el futbolista comienza un nuevo sueño junto al equipo ‘embajador’ de sus “amores”.