Cuando la periodista del medio la cuestionó sobre si estaba encinta antes de irse de Colombia, Uribe aclaró que no fue así, pues ella aún estaba planificando. Cuando ya estuvo junto al futbolista, decidieron de mutuo acuerdo dar este gran paso en su relación.

Como narró al programa del que fue parte, su ginecólogo le dijo que debía desintoxicar (dejar de planificar) su cuerpo para poder quedar en embarazo; por esto pensó que el proceso duraría mucho más tiempo.

Sin embargo, el jugador le aseguró que ella ya estaba esperando a su pequeño, pero ella se negaba.

“Él (Fredy Guarín) me dijo: ‘Vas a ver que yo meto mis goles (bromeó)’ […] Nos fuimos a pasear a Dubái, a Bali a todo esto y yo ya estaba en embarazo en Dubái […] Él me decía: ‘Mira, estás en embarazo’, y yo: ‘No, deja de ser bobo’ […] Me hice 2 pruebas y salieron negativas. Cuando nos hicimos un examen de sangre, porque me enfermé mucho… la enfermedad era el embarazo”, detalló la presentadora.