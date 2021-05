La primera vez que se habló de Sandra Barrios en una relación fue en julio de 2020; en ese entonces el intérprete de ‘La conquista’ aseguró que su ex ya tenía un nuevo amor y que estaba feliz en su relación.

No obstante, debido a lo cuidadosa que ha sido la mujer al referirse públicamente sobre su romance con Jorge Espinosa, se desconocía en qué momento inició su noviazgo; esta era una duda constante entre sus seguidores.

Ahora, las preguntas sobre su historia de amor se acabaron gracias a una romántica fotografía que publicó el enamorado en Instagram; allí aparece disfrutando de unos pasabocas y de unas copas de vino junto a Sandra, quien lo veía sonriente.

Esta es la foto que difundió el hombre:

Ante la instantánea, la bumanguesa no se pudo resistir y le dejó el siguiente comentario:

“Amorcito, no me cansaré de darle gracias a Dios por unir nuestras vidas. Eres un hombre maravilloso y en estos 14 meses me has enseñado que el amor real y bonito sí existe...”.