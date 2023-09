Este 2023, Sam Smith regresó a México para deleitar a sus millones de fans con sus icónicas canciones. Después de impresionar al público regiomontano en la Arena Monterrey, el músico británico se dirigió a la Ciudad de México para ofrecer el primero de dos conciertos que tenía programados como parte de su gira Gloria: The Tour, en el Palacio de los Deportes.

El jueves 14 de septiembre pasado fue el día en que el intérprete de 31 años de edad se presentó en uno de los centros de eventos más importantes de la CDMX.

Sam Smith dejó a todos los presentes boquiabiertos con sus impresionantes vestuarios, coreografías y montajes, entre aplausos y gritos.

Hasta que en un momento específico del concierto, la participación del público superó a la de Sam Smith. El artista británico, al igual que Taylor Swift, se conmovió hasta las lágrimas al recibir el afecto del público mexicano y, con una mano en el corazón, expresó su gratitud a todos por su apoyo a lo largo de su carrera.

“Honestamente, este es el mejor sonido que escuché en mi vida”, declaró el cantante.

Como era de esperar, la emocionante escena se viralizó en las redes sociales y emocionó a los fanáticos del cantante que no pudieron asistir al concierto. Algunos elogiaron la respuesta del británico, mientras que otros criticaron la dedicación que caracteriza a los mexicanos.



Debido a que varias personas lo fotografiaron paseando por las calles de la Ciudad de México horas antes de su concierto en el Palacio de los Deportes, el intérprete de éxitos como “Unholy”, “I’m Not The Only One” y “Stay Whit Me” se posicionó entre las principales tendencias de las redes sociales.