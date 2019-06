View this post on Instagram

Hoy empieza tu aventura chocolate sol extrema, recargada🙈; tú y tus locuras que a veces no entiendo, pero pa que si te gusta vivirlas y es lo importante 💪🏻 … Negri Dios te acompañe, orare mucho por ti, Dios y mamita Maria van contigo protegiéndote, ten Fe!!!!! Te Amo, mentalidad y actitud ganadora carajo 💥 Pd: pórtate bien y si te dan ganas de portarte mal, piensa en mi cara emputá pa q se te pase jajajajajajajaja… Ay ya, era una broma🙃 (pero si 🤨). Todo mi apoyo y amor desde acá 💋👱🏻‍♀️🧔🏾💪🏻💥❤️