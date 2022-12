Una de las mujeres más destacas en redes sociales por su belleza y sensualidad, ha sido la actriz Aura Cristina Geithner, quien, desde hace un tiempo, decidió alejarse de la televisión para dedicarse a su faceta como cantante y a sus redes sociales.

La artista publica constantemente fotos y videos presumiendo su cuerpo. Las imágenes han recibido miles de comentarios expresándole su admiración. Su vida amorosa es otro de los temas que ha dado mucho de qué hablar. Luego de su separación con el también actor Marcelo Dos Santos, padre de su hijo Demian, la actriz ha sido relacionada con hombres mucho menores que ella.

Hace unos meses, estuvo saliendo con el joven presentador y cantante Camilo Cuervo, 30 años menor que ella. La actriz reconoció que sí hubo química entre ellos, pero al poco tiempo, confirmaron su ruptura. “Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. […] Hay muy buena química. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, dijo en Lo Sé Todo.

¿Quién es Sebastián Tamayo, el actor con el que Aura Cristina Geithner es relacionada?

En los últimos días, la protagonista de La Potra Zaina volvió a ser tendencia, luego de que se viralizara una imagen donde aparece muy cariñosa con un joven actor colombiano.

Se trata de Sebastián Tamayo, recordado por su participación en Protagonistas de novela, por su relación con Elianis Garrido y por su participación en el reality Guerreros, del Canal 1.

En la foto, al parecer en un bar, Aura Cristina y Sebastián se ven muy juntos, y él se acerca con la intención, aparentemente, de darle un beso. Sin embargo, aunque muchos llegaron a pensar que podría tratarse de un romance, otros afirman que, posiblemente, pueda tratarse de un rodaje para algún video musical de la actriz y cantante. “Están grabando un video musical”, “es un video que va a lanzar Aura Cristina”, “se trata del nuevo video de ella que se llama Guardemos el Secreto y saldrá el 2 de diciembre”, “ella sí sabe qué es el colágeno”, “harían buena pareja, pero solo es para un video musical”, comentaron los usuarios de internet.

Por ahora, se desconoce si la artista tiene alguna relación sentimental con otra persona, o si, por el contrario, sigue disfrutando de su soltería, su éxito en redes sociales y su faceta como cantante.

¿Cuántos años tiene Aura Cristina Geithner?

La actriz y modelo nació el 9 de marzo de 1967, en Bogotá, Colombia. Actualmente, tiene 55 años y es considerada una de las mujeres más sensuales de la televisión y las redes sociales.