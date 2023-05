Sin lugar a dudas, Róbinson Díaz es uno de los actores colombianos con mayor reconocimiento, pues sus papeles en películas, series y novelas lo han puesto en la cúspide, tanto así que en diferentes países lo identifican.

En un diálogo con la emisora Tropicana, el nacido en Envigado, Antioquia, que hace poco fue criticado por hablar mal de Medellín, se refirió a uno de los papeles más exitosos que interpretó: ‘el Cabo’, en ‘El cartel de los sapos’.

Y es que para el artista, Milton Jiménez o ‘el Cabo’ está en el top 3 de papeles que más disfrutó hacer, pues confesó que muchas escenas las improvisó, debido a la caracterización que le fue dando sobre la marcha al personaje.

“Fui actor exclusivo durante casi 20 años en Caracol Televisión. Me llamó la productora Cristina Palacios y me dijo: ‘quiero que haga un papel que va a ser muy polémico’. Yo le dije, mándeme los libretos, lo leí y cuando me puse el bigote, ella me dijo: ‘ese es suyo’“, precisó.

Róbinson Díaz reveló que un familiar lo inspiró para interpretar a ‘el Cabo’

Díaz fue más allá y explicó que la inspiración de ‘el Cabo’ llegó de un tío, que ya falleció, cuyo acento era muy marcado. De ahí salió el hablado de este personaje que marcó a muchos televidentes.

“Un tío mío, que en paz descanse, hablaba así como arrastrado. Fue como la historia de una persona que va ascendiendo. Amor a primera vista. Todavía es una sensación, es un fenómeno”, indicó.

Finalmente, el actor antioqueño manifestó que ‘el Cabo’ es un personaje que aún sigue causando polémica, pero que provoca atención, tanto así que lleva 9 temporadas interpretándolo.