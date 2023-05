Róbinson Díaz ha sido tendencia en los últimos días por las declaraciones que dio en una entrevista a Santiago Moure y Martín de Francisco en el programa ‘La tele letal’, en donde habló en contra de Medellín asegurando que es un lugar para la prostitución.

Sin embargo, Díaz estuvo invitado en la mañana del 25 de mayo a ‘Cómo amaneció Bogotá’, de la emisora Tropicana, y los conductores aprovecharon para contarle que había todo tipo de comentarios en las redes sociales al respecto de lo que había dicho y le preguntaron que si se arrepentía o que si había sido en broma.

En ese momento, el actor de ‘Vecinos’ se mantuvo firme en su posición e indicó que no era broma.

“A mí me parece que están dejando entrar al país un montón de extranjeros que están acabando con la juventud . El último viaje me monté y la mitad era un montón de extranjeros en cortos y en chancletas. [Que vienen] ¿A invertir? ¿Qué está haciendo esta gente allá?”, dijo.

Asimismo, hizo énfasis en que esto lo mencionaba porque le preocupa la juventud, pues piensa que los sueños de los menores se están viendo afectados.

En cuanto a Medellín, confirmó que, para él, no está equivocado en lo que está comentando, pues es algo que se ve diariamente.

Finalmente, Díaz les respondió a quienes le han tirado y le han dicho que deje el país, dijo que ser crítico con la situación que se vive en el país no significa que deba mudarse.

«Mi país es una belleza, pero por ser crítico ahora me dicen: ‘Váyase para Venezuela, váyase para Cuba’. No, no me voy a ir para ninguna parte. Me voy a quedar, yo vivo acá, soy feliz acá, adoro mi país y como me duele puedo ser crítico”, finalizó.