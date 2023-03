La industria cinematográfica se prepara para realizar una nueva edición de los Premios Óscar que se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida por la cadena ABC en más de doscientos territorios del mundo.

Al igual que en las ediciones del 2017 y 2018, Jimmy Kimmel será el encargado de presentar la gala. Entre las celebridades que entregarán las estatuillas, están: Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne ‘La Roca’ Johnson, Michael B. Jordan o Zoe Saldaña, entre otros.

Un selecto grupo de cantantes ambientará, musicalmente, la entrega número 95 de los Premios de la Academia.

Artistas confirmados para cantar en los Premios Óscar 2023

Rinhanna: una de las artistas más esperadas para cantar en los Premios de la Academia es Rihanna, quien llevaba varios años de ausencia en los escenarios. Sus fanáticos esperan escuchar sus temas más exitosos, entre ellos, ‘Lift Me Up’ de la película de Marvel ‘Black Panther: Wakanda Forever’, tema por el cual también está nominada al Óscar.

Sofía Carson: la cantante y actriz estará junto a Diana Warren interpretando la canción nominada 'Applause', del filme 'Tell It Like a Woman'. Esta será la primera experiencia de Carson en los Óscar. La actriz se ha dado a conocer por sus trabajos en Los Descendientes, 'Pretty Little Liars: The Perfectionists', Corazones malheridos, entre otros.

Lenny Kravitz: el músico estadounidense actuará dentro del segmento 'In memoriam', un espacio donde se homenajeará a los miembros de la industria cinematográfica que fallecieron en el año anterior.

Entre otros artistas que también cantarán en la ceremonia, están: David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu, quienes interpretarán la canción ‘This Is a Life’, de la película ‘Everything Everywhere All at Once’.

¿Por qué Lady Gaga no cantará en los Premios Óscar 2023?

La cantante está nominada por la canción ‘Hold my hand de Top Gun: Maverick’. Se esperaba que la artista cantara durante la ceremonia, sin embargo, Glenn Weiss, productor ejecutivo de los premios, confirmó su ausencia y explicó los motivos.