“Siempre estoy trabajando en música, y cuando esté lista para sacarla en la forma en que siento que se ajusta, saldrá”, dijo ‘RiRi’ en unas cortas declaraciones a Entertainment Tonight.

La intérprete de ‘Work’ es consciente de que sus fans están ansiosos por escuchar nueva música, pero no deja que la presión se apodere de ella: “No voy a sacarla solo porque la gente está esperando”, le dijo al medio.

Sin embargo, Rihanna aseguró que la espera “valdrá la pena”.

