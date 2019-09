Sus palabras llegaron luego de hablar de Puerto Rico y agradecer a su gente por “ser un ejemplo para el mundo”, cuando subió a recibir el galardón de Human Rights Campaign el pasado 28 de septiembre.

“Jwan, mi esposo, te amo. Mis hermosos gemelos Valentino y Matteo, que también están acá, los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran cada día, me motivan a seguir haciendo lo que hago, y ustedes son unos chicos grandiosos. Lucía, mi niña, que no está acá con nosotros, está en casa con su abuela, pero ella también es el amor de mi vida”, dijo Martin antes de soltar la ‘bomba’ al público que lo escuchaba atentamente.

“Y, por cierto, tengo que anunciar, estamos embarazados. Estamos esperando. Me gustan las familias grandes”, dijo mientras se tapaba la boca con expresión de emoción.

En el siguiente video se puede escuchar el momento exacto en que da la noticia: