En la antesala de los partidos que la selección colombiana disputará contra Bolivia y Chile, Richard Ríos, destacado futbolista del equipo nacional, ha sido objeto de controversia debido a un comentario que le hizo en su redes la samaria Cindy Mestre, hermana de la exparticipante del Desafío e influencer, Karmen Mestre.

En un post que rápidamente generó revuelo en redes sociales, Mestre cuestionó el impacto que la imagen de Ríos, caracterizada por su cabello pintado y sus tatuajes, podría tener en los jóvenes que lo admiran.

“Estás influenciando a los menores de edad que te admiran por pintar tu cabello y tatuarse. Sería bueno que hicieras una campaña de prevención para los adolescentes, aconsejándoles esperar a la mayoría de edad para tomar decisiones como esas”, escribió, desatando un debate sobre la responsabilidad de los referentes deportivos en la formación de valores en la juventud.

La crítica de Mestre no pasó desapercibida. En su respuesta, Ríos ofreció una contestación fuerte que generó otros comentarios negativos: “Yo no influencio a nadie. Los valores y las influencias vienen desde casa, por sus padres. Yo, simplemente, soy un futbolista, no un ‘influencer’”.

Con esta afirmación, Ríos defendió su derecho a expresarse libremente y destacó que la responsabilidad de educar y guiar a los jóvenes recae en los padres y no en las figuras públicas.

La respuesta de Ríos se da en un momento en que los deportistas son cada vez más cuestionados por su influencia en las redes sociales.

Lo dicho por el jugador generó opiniones divididas. Mientras unos apoyaban su respuesta, otros le daban la razón a Mestre en el sentido que los jugadores de fútbol deben ser ejemplos dentro y fuera de la cancha para las nuevas generaciones.

Mientras tanto la selección colombiana se prepara para enfrentar dos duros retos en las eliminatorias. La atención no solo se centra en el rendimiento deportivo, sino también en el comportamiento y la imagen de sus jugadores.

A pesar de la controversia, Ríos mantiene su enfoque en el fútbol y en el rendimiento que espera demostrar en el campo.

Con el respaldo de Néstor Lorenzo, su trabajo en la preparación del equipo es evidente, y el jugador parece decidido a dejar las críticas a un lado y concentrarse en su papel en la selección.

