Gloria Trevi y Sergio Andrade han vuelto a estar en boca de todo el mundo con el estreno de la serie biográfica de la cantante mexicana. ‘Ellas Soy Yo’ es una producción de Televisa que se puede ver mediante su transmisión en televisión o por medio de Vix y que narra la versión de la misma Gloria Trevi sobre cómo fue su relación con Sergio Andrade y el ‘infierno’ que vivió.

Uno de los temas más polémicos y del que tenemos muy pocos detalles al respecto fue la muerte y corta vida de Ana Dalay que es la primera hija que tuvo Trevi al lado de Andrade y se nos explica un poco más de ello en el podcast de Mary Boquitas.

María Raquenel Portillo, que es el nombre real de Mary Boquitas y que vivió un tiempo junto con Gloria Trevi y Sergio Andrade reveló que al poco tiempo de que naciera Ana Dalay, Trevi quería bautizar a su hija y no se pudo por problemas con el registro de la niña.

Yo no entendía cómo se iba a hacer el bautizo en casa, de la emoción, mientras me secaba las manos con un trapo, lloré… No seré madre, pero seré madrina oficial.