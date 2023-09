En el episodio 22 de su bioserie “Ellas soy yo”, Gloria Trevi reveló que durante una filmación, cuando tenía 27 años, sufrió un aborto en contra de su voluntad.

La intérprete expresó su afecto y relató su difícil situación en 1995 cuando fue sometida por Sergio Andrade, un exproductor musical.

“Él me pidió que saltara de una varda en la grabación de ‘Una papa sin cátsup’. Estaba bastante alto. Salté pero las perillas no me aguantaron y caí de sentón. Él se molestó conmigo por cualquier tontería, porque era por lo él se molestaba, por tonterías”, declaró la cantante.

La actriz admitió que tenía sospechas de estar embarazada, pero decidió no revelarlo porque temía que su exproductor no le permitiera tener a su bebé.

Como era la primera vez que una mujer del grupo tenía un hijo y se veía obligada a abortar.

“En un momento de desesperación que yo le empecé a decir que ya no quería nada, él me agarró de los hombros. Me empezó a sacudir y le dije: ‘Sabes qué, creo que estoy embarazada y creo que pasó algo porque estoy sangrando’. Ahí fue cuando me mandó a Houston”, confesó entre lágrimas.

“Me dijeron que el niño estaba fuera del útero y que ya no se podía hacer nada, que tenían que sacármelo. Yo lloré, no quería. Luego él habló conmigo y me dijo que de todos modos ya se había perdido ese bebé y que un día él tendría un hijo conmigo”, afirmó.