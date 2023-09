El mundo se conmovió cuando Chris Evans cruzó el altar. El pasado sábado, el eterno Capitán América de Marvel se casó en una ceremonia privada. Desde entonces, las redes se han convertido en una sombra de la burbuja que acaba de explotar de manera inesperada.

Debido a que las reacciones están siendo masivas a través de publicaciones que van desde “memes” con llantos a felicitaciones irónicas, como si la idea platónica de “perderlo” como soltero de oro no fuera aceptada por el mundo.

Chris Evans ha sido el novio favorito de Internet durante muchos años, a diferencia de Sebastian Stan. No obstante, siento que debo perturbar an aquellos que se sorprendieron por la noticia, ya que en realidad no debería ser tan sorprendente.

Chris Evans y Alba Baptista se han CASADO, reporta PageSix. pic.twitter.com/04rYUeRzsw — Indie 505 (@Indie5051) September 10, 2023

De acuerdo con informes de medios como Page Six, el actor de 42 años se casó con Alba Baptista, la actriz de La monja guerrera. La ceremonia de boda se llevó a cabo en su hogar privado en Cape Cod, Massachusetts, con la presencia de amigos, familiares y miembros del equipo de Vengadores, incluyendo a Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

Parece que el actor habría mantenido la misma confidencialidad en su vida privada, celebrando nupcias “hermeticamente cerradas” y exigiendo a los invitados que firmaran acuerdos de confidencialidad mientras se confiscaban los teléfonos celulares.

Las reacciones a Chris Evans, que son una tendencia en las redes sociales como X (antes Twitter), son asombrosamente apasionadas, ya que hace tiempo sabemos que está felizmente enamorado. Pero, sobre todo, cuando el actor ha expresado abiertamente su deseo de encontrar un amor duradero.

En noviembre de 2022, se confirmó la relación con la actriz luso-brasileña después de que una fuente informara a People que habían estado saliendo “durante más de un año”. Horas después, la pareja dejaba de ser clandestina y se dejaba fotografiar paseando por Central Park. Durante los meses siguientes, la pareja promovió su amor a través de publicaciones en Instagram.