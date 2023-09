Han pasado poco más de dos semanas desde que RBD comenzó su gira Soy Rebelde.

Esta gira marca su regreso a los escenarios después de casi 15 años de ausencia y se ha convertido en un verdadero fenómeno.

Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian han visitado varios escenarios destacados en Texas, Nueva York, Denver y Chicago en los últimos días.

A pesar de su excelente recepción por parte del público, en uno de sus conciertos este fin de semana, la intérprete de Mía Colluci sufrió un accidente en pleno escenario.

⚠️ No show de hoje em Chicago, um fã jogou uma pulseira no palco e acertou no olho da Anahí. NÃO JOGUEM NADA NO PALCO!!! pic.twitter.com/Ya2FA6NDSt

— RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 8, 2023