El Parque Aztlán sigue generando altas expectativas desde que comenzó su construcción, una vez que la Feria de Chapultepec cerró sus puertas debido al lamentable deceso de uno de sus visitantes.

Pero ahora lo que ha enamorado a muchos es que la noche de ayer se realizó el primer encendido de los juegos que se están terminando de construir, para dar paso a su gran inauguración muy pronto.

La rueda de la fortuna Aztlán 360 tuvo 218 mil focos que cambiaron de color y las luces bailaron al ritmo de El son de la Negra, México lindo y querido y el Huapango de Moncayo, revitalizando esta región del Bosque de Chapultepec.

El coloso del Parque Aztlán, que mide 85 metros de altura, llenó de color una noche fría y húmeda por las lluvias de la CDMX en septiembre.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que esta rueda de la fortuna fue construida para que pueda ser vista desde cualquier punto de la ciudad, ya sea encendida o apagada, ya que será un referente de este sitio.

Vamos a dar inicio a una historia que ya no va a parar porque no se va a prender sólo esta noche, no se va a prender sólo en la temporada de septiembre ni de fiesta patrias, sino que se van a quedar prendidas estas luces no sólo en el lapso que va a continuar todavía la obra sino que ya se van a quedar prendidas permanentemente, como parte del paisaje urbano de la Ciudad de México