Nosotros hace escasas semanas te comentábamos lo más relevante en la polémica generada por la separación y divorcio de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, siendo esta última quien le habría sido infiel a su pareja con el exnovio de la expareja de Rodrigo, algo completamente insólito.

La actriz ha continuado su vida y su carrera luego de lo sucedido, de hecho, hace días subió un video dando su versión de los hechos y confirmando lo de la infidelidad de cierta manera, diciendo que los seres humanos cometen errores y el suyo fue grave.

Sin embargo, parece que de nuevo se confirma la historia de la infidelidad y sencillamente la acepta con cierta normalidad, esto ya que le pide a los haters dejar de atacarla y juzgarla.

Todavía habemos seres humanos que no estamos juzgando, que no estamos criticando y que deseamos lo mejor para las otras personas, que entendemos que no somos perfectos, pero que al final pues también tenemos que seguir y ser felices. Me quedo con lo que yo sé y con los que quieran apoyarme, gracias.