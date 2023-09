El Festival Cordillera, que se llevó a cabo en Bogotá el 23 y 24 de septiembre tuvo como uno de sus atractivos a Andrés Calamaro, que quedó en el ojo del huracán luego de una engorrosa situación que protagonizó.

El argentino abandonó el escenario 25 minutos antes de lo previsto en el parque Simón Bolívar, donde hubo confusión entre algunos espectadores que aplaudieron resignados y otros que lo abuchearon.

Andrés Calamaro, de 62 años, no evadió la controversia luego de que surgieron algunas especulaciones que señalaron a la organización por lo que en primera instancia publicó un mensaje para disculparse.

El texto desde su cuenta personal de Instagram buscó escudar al Festival Cordillera sobre cualquier inconveniente en términos de logística, organización o temas musicales similares.

Sin embargo, luego ofreció una explicación mucho más detallada en un video, no sin antes reconocer que le sorprendió ver la reacción en Bogotá donde afirmó que nunca antes lo “habían maltratado”.

El intérprete de ‘Loco’ hizo una grabación en la que se sinceró sobre la realidad que vivió en la capital colombiana durante el célebre festival que se llevó a cabo en el parque Simón Bolívar.

En el comienzo de su explicación, recordó que él y sus músicos habían tenido una gira de tres meses en donde habían estado en territorio llano, con lo que abrió paso a las razones de su salida prematura.

“Me afectó la altura, ya me había pasado allá en el alto de Perú y lo mismo en Cochabamba. En Bogotá, nunca lo había sentido, pero me costaba bastante respirar y supongo que me afectó la altitud. No me gusta dar excusas, pero no son problemas de salud, ni mucho menos logística ni organización ni nada musical arriba del escenario”, indicó.