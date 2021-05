green

Así lo contó Andrés Sandoval, que le da vida a Juacho —uno de los enamorados de ‘La reina del flow’, Yeimy Montoya— y quien rechazó ser Charly flow, el protagonista hombre de la historia.

Sandoval contó en Blu Radio que el papel se lo ofreció el jefe de contenido, pero al conocer las características que tenía Charly —sobre todo en la primera temporada— dijo que no quería interpretarlo.

El actor detalló que se negó porque desde hace un tiempo está en un proceso de transformación, por el que quiere que sus personajes “impacten vidas”.

“Entonces me dijeron: ‘Está Juancho, pero Juancho no es tan atractivo como Charly, tan visible’, y yo dije: ‘No importa, háblame de Juancho’. Me enamoré de inmediato de Juancho, dije: ‘¡Ese es el personaje, ese es!’. Creo que no es el personaje cómo está escrito, sino como el actor lo interpreta y el amor que le meta, entonces ahí vamos”, contó el artista.

Sandoval, que desde hace un tiempo se rehúsa a darle vida a personajes relacionados con el narcotráfico, resaltó que tiene varias cosas en común con Juancho, como su interés por el bienestar de las personas y por transformar positivamente a los demás.

Así entonces, a Charly Flow lo interpreta Carlos Torres, papel por el que incluso lo amenazan con golpearlo.