Carolina Ramírez emitió sus conceptos en ‘La tele letal’, donde tuvo espacio para hablar de la actualidad política de Colombia haciendo referencia a varios personajes.

Sobre María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, afirmó con fuertes calificativos no tener ningún tipo de simpatía.

“Qué vergüenza ser mujer. Esa señora raya en lo escatológico. Es una señora fea. A las mujeres nos ha costado tantas luchas empoderarnos y la igualdad, que ella es un gran retroceso para el género femenino. No me representa ni como mujer, ni como madre, ni como política; no me representa en nada”, señaló.

Luego, cuando le preguntaron sobre Vicky Dávila, la actriz hizo el parangón, aunque sin dejar de mandarle pullas a la congresista.

“A Vicky le he visto una transformación y creo que va a terminar pareciéndose a María Fernanda [Cabal]. No la consideraba una heroína, pero no la consideraba tan villana. Porque María Fernanda de entrada es villana, se cree heroína, pero de heroína no tiene nada”.

Y cerró su comentario referente a la periodista expresando con tono de ironía que “hay que ser muy valiente para decir lo que dice, la verdad que sí; además, no se le mueve ni una pestaña”.

Frente a los comentarios de su invitada, Martín de Francisco, uno de los presentadores del programa, agregó con cierta burla; “Vicky tiene un gran valor y es que se pone siempre de lado de los poderosos y eso me parece muy valiente”.

Entre tanto, Santiago Moure, el otro conductor del espacio televisivo y quien en emisiones atrás ya la había criticado, apuntó que Dávila “llegará lejos porque la única manera de progresar es así”. Y reflexionó: “Si uno se pone del lado de los débiles, pues…”.

En video, las opiniones de la protagonista de ‘La reina del flow’ (minuto 42:10, sobre Cabal, y 43:55, sobre Dávila):