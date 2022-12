Hace un poco más de 10 días, la famosa banda mexicana, RBD, anunció su regreso a los escenarios con un tour de reencuentro. La agrupación llenó de nostalgia a sus seguidores cuando dieron a conocer que para este 2023 volverán a las principales ciudades de latinoamérica con sus más exitosos temas como ‘Enséñame’, ‘Solo quédate en silencio’, ‘Nuestro amor’ y ‘Ser o parecer’, entre otros.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera son el referente en la vida de miles de jóvenes, quienes veían su telenovela, ‘Rebelde’, y siguieron su música desde el 2004, hasta el 2009, año en el que se despidió la banda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anahi (@anahi)

RBD llegó a distintos lugares del mundo, alegrando y enamorando a sus fanáticos con sus letras e interpretaciones. El anuncio de su regreso paralizó las redes sociales.

Sin embargo, no todo es felicidad, puesto que uno de los integrantes no estará en dicho reencuentro. Se trata de ‘Poncho’ Herrera, quien le daba vida a ‘Miguel Arango’, y quien denunció en cierto momento que el pago era por el personaje, mas no por su trabajo como cantante.

A su vez, se le recordó una entrevista dada en la que aclaró si sentía o no cariño por la agrupación que fue su familia por años o si por el contrario, estaba desarraigado de ella; esto fue lo que dijo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfonso Herrera (@ponchohd)

“’Rebelde’ fue algo maravilloso y sigue siendo algo maravilloso y no hay que perder de vista eso, gracias a ‘Rebelde’ nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a muchos lados, de conocer a muchos jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes, y gracias a eso, gracias a ‘Rebelde’, yo estoy aquí hablando de experiencias extraordinarias y hoy me siento privilegiado de haber formado parte de ‘Rebelde’. Para mí no es ni será incómodo hablar de ‘Rebelde’, al contrario, creo que hay que ser agradecido con lo que tienes, con lo que tuviste”, expresó Alfonso Herrera.

Por otro lado, se conoció que no estará presente en la nueva gira por compromisos laborales externos a este proyecto, razón que no le permitirá estar en los conciertos de RBD para este 2023.