En medio del informal diálogo, Bahamón aprovechó el momento para hablar sobre algunas intimidades que pasan en el programa del Canal RCN y les preguntó a las cuatro famosas cómo les caía Liss Pereira, con la que han tenido algunos roces.

La primera en contestar el interrogante que hizo la presentadora fue Carla Giraldo. La antioqueña, sin pelos en la lengua, aseguró que la humorista no le cae muy bien debido a que no le gusta su manera de ser.

“No me la llevo muy bien con Liss por la manera en la que ella me habla y se expresa hacia mí. Yo soy paisa y melosa, por eso me gusta que me hablen con amor. Mi forma de ser no se la lleva muy bien con ella”, precisó.