El acordeonero Rafael Guillermo Ricardo Barrios falleció sobre las 9:00 p. m. del miércoles 21 de junio en la Clínica Gestión Salud de Cartagena. El músico tenía 73 años e ingresó al centro de salud el domingo 18 debido a un accidente cerebrovascular.

El problema de salud lo presentó el artista mientras dormía en su casa en su pueblo natal, San Juan Nepomuceno, a una hora y media de Cartagena. Una vez fue trasladado a la clínica, se le hizo una resonancia magnética en la que se determinó que sufrió de una isquemia cerebral.

“Me llamaron por teléfono y me dijeron que falleció. A mi papá le habían quitado la sedación para ver si reaccionaba, pero no lo logró, me da mucha tristeza, pero ha muerto mi papá, ese hombre que entregó toda su vida al Vallenato”, afirmó el hijo del artista, Rafael Ricardo Jr., a RCN Radio.