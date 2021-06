green

El presentador español fue hospitalizado pese a haber sido vacunado hace alrededor de una semana. Este miércoles confirmó su diagnóstico de COVID-19 y dijo que había tenido que ser trasladado de la clínica del Country a la Reina Sofía, en Bogotá, donde fue internado en cuidados intensivos.

Afortunadamente, Taibo pareció reaccionar bien al tratamiento:”Acabo de ser pasado a habitación, ya no estoy en UCI“, anunció la tarde de este jueves, bromeando con que eso significaba que “realmente he mejorado o me han deshauciado”.

“Se que queda un camino largo, pero ya es diferente. Tenemos una misión por delante que vamos a cumplir“, comentó después, esbozando sonrisas débiles, pero aliviadas.

Eso sí, también contó que la experiencia lo ha marcado para el resto de su vida: “Respiro y no se imaginan cómo me ha cambiado esto la visión de tantas cosas“, dijo, y lanzó su advertencia sobre el coronavirus, originalmente identificado en China:

“Cuídense mucho, porque la bestia que vino de China es un auténtico animal oscuro”, concluyó.

En Instagram, acompañando el video, también dejó un mensaje inspirado sobre todo lo que ha pasado:

“Cuando la vida pone pruebas, uno busca las armas para superarlas. Lo jodido es cuando enfrentas algo invisible y mortal que te ataca desde dentro, te deja débil e inerme. Es entonces cuando solo sirven la fortaleza interior, la fe en uno mismo , incluso la rabia… Y, sobre todo, la energía cálida y luminosa que te llega como balas de plata de los seres que te quieren para combatir la oscuridad. Somos la especie más mágica, el mayor misterio y milagro de la creación, por eso somos también el mas frágil de los tesoros.

No lo olvidemos nunca, para no auto aniquilarnos mientras buscamos el destino final que nos espera”, concluyó.

Este fue el video: