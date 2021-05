green

Julio Sánchez Cristo empezó el llamado urgente hablando de la preocupación que todos los directores de las emisoras sienten por la situación que pasa Colombia, sobre todo, por el desabastecimiento que está afectando a todos los ciudadanos.

Una cosa es salir a la calle y otra cosa son los bloqueos, pues afectan “la supervivencia”, agregó.

En seguida tomó la palabra Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN Radio, que también le hizo un llamado al Gobierno para que acelere los diálogos con los manifestantes, pues eso también “está costando vidas”.

“Se demoró en ir a Cali, y Cali requiere más que un consejo de seguridad; de nada sirve hablar con los de siempre, si no se habla con los que protestan, con jóvenes que se manifiestan —muchos de ellos, miles de ellos— de forma pacífica. A ellos se les debe respuestas y soluciones”, agregó Ruiz, que pidió respeto por la alimentación de los colombianos y justicia para las personas que han muerto en las manifestaciones.

Luego tomó la palabra Ricardo Ospina, de Blu Radio, que pidió garantías para los que marchan en las calles, pero también cordura para los que bloquean la vías e impiden el transporte de medicinas y oxígeno.

Luis Carlos Vélez, de La FM, se unió al llamado de sus colegas haciendo énfasis en el respeto por la vida:

“Nos estamos matando. No tenemos que estar de acuerdo, pero debemos respetarnos y respetar la ley. […] No hay régimen legítimo que nazca de la anarquía. Tenemos que estar menos indignados y más informados. […] ¡Marchas sí, bloqueos no”.

Emisoras musicales, como Olímpica y Candela participaron en esta unión de radios. Por Olímpica habló la directora, Dalia Bernal, que repitió el lema: ¡Marchas sí, bloqueos no! y resaltó el talante de los ciudadanos.

Por Candela se pronunció William Vinasco ‘Che’ que se refirió a lo “sagrada” que es la vida. El locutor dijo que todos están en su derecho de protestar, pero “nada justifica” poner en riesgo a los demás, que no tienen la culpa de los reclamos y que seguramente también están afectados por la mismas causas.

Finalmente hablaron Juan Carlos Lazo, de Radio Nacional; y Gustavo Gómez, de Caracol Radio. El primero reprochó que se atente contra misiones médicas y señaló que ni el desabastecimiento de alimentos ni el de gasolina ayudan a esta crisis.

Gómez, por su parte, concluyó diciendo que esta es la única Colombia que hay, y solo se va a transformar por la vía del diálogo; “la violencia no será jamás el camino”.