Rachel Zegler, la actriz con ascendencia colombiana que protagonizará “Blancanieves”, respondió a una serie de ataques racistas que se han multiplicado redes sociales por cuenta de su papel en la producción de Disney.

En su cuenta de Twitter, la actriz colombo-polaca señaló que estaba agradecida por el apoyo recibido, pero pidió no ser etiquetada en discusiones sin sentido sobre su casting. Enfatizó que su trabajo en “Blancanieves” es importante para generar representación y animó a todos los niños a creer en sí mismos, independientemente de su origen.

“Extremadamente agradecida por el amor que siento de aquellos que me defienden en línea, pero, por favor, no me etiqueten en el discurso sin sentido sobre mi casting. Realmente, realmente no quiero verlo. Espero que todos los niños sepan que pueden ser princesas, pase lo que pase”, señaló en Twitter.