Lo hizo en una entrevista con ‘La red’, programa de Caracol, en la que habló de la cirugía estética que se hizo y de la que se arrepintió y se abrió sobre su vida amorosa: reveló que no tuvo muchos novios y de hecho se casó muy joven, luego de una extensa relación.

El primer matrimonio de María Lucía Fernández fue con Juan Castañeda, papá de sus dos hijos, y con el que convivió hasta el año 2000, cuando decidió separarse. La periodista señaló que una de las dificultades para que la relación funcionara fue el hecho de que ambos eran muy jóvenes.

(Vea también: Catalina Gómez, de ‘Día a día’, habla de su primer esposo y por qué se divorció de él)

“Cuando uno es joven, tiene hijos, pues uno también se equivoca y a veces no es tan maduro ni empezar una relación ni terminarla. La madurez la dan los años y la dan las equivocaciones. Resolvimos terminar esta relación, con hijos de por medio; no es fácil, el amor se acaba y llega un momento en el que no es sano mantener esa convivencia”, relató la comunicadora.