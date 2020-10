Vega, nacido hace 54 años en Cartagena, compitió por el primer lugar contra Ómar Alberto Hernández Brochero y Javier Rodrigo Álvarez Orozco, “dos reconocidos exponentes del acordeón” en Colombia, informa la Fundación del Festival Vallenato.

De acuerdo con la Fundación, el nuevo rey vallenato ganó en la noche del 3 de octubre después de interpretar ‘La brasilera’, de Rafael Escalona; ‘Morenita’, de Leandro Díaz; ‘Ya llegó el cartagenero’, de Manuel Vega, y ‘Altos del Rosario’, de Alejandro Durán Díaz.

Al recibir su trofeo, Manuel Vega manifestó que este logro se lo dedicaba a su familia, a sus amigos y a su sobrino Álvaro Vega, que “falleció nefastamente hace un año”, recogió El Heraldo.

En seguida, según el mismo periódico, el nuevo rey del Festival Vallenato se refirió a los 22 años en los cuales intentó llevarse la corona:

“He tenido la fortuna de concursar inclusive con mis alumnos aquí en el Festival Vallenato y siempre me he ido feliz para mi casa porque yo quiero a mi folclor vallenato, lo amo, lo adoro y lo voy a defender hasta el día que me muera”.