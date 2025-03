En ese momento, la vallecaucana expresó que la explantación se estaba volviendo una moda, y que muchas se sacaban las prótesis, quedaban “como un hombre” y seguían con síntomas de depresión. Sus palabras fueron muy cuestionadas y, aunque ella salió a defenderse en el instante de la polémica, en el capítulo del 14 de marzo de 2025 de su pódcast reconoció que no se expresó de la mejor manera.

La exreina explicó que ese día el tema se le volvió personal, por la experiencia de una gran amiga suya que sufría depresión y pensó que era por el Síndrome de Asia. Su amiga se explantó, le fue “muy mal con el resultado de la cirugía” y además continuó con problemas de ansiedad.

“En ese momento, yo no tengo la madurez suficiente, me gana el ego, y tengo que aceptarlo, para entablar esta conversación desde un punto de vista neutral y me lo tomo totalmente personal. Por la calentura de lo que estaba pasando, me expresé como no debía; creo que mis palabras no fueron las correctas, pero nunca pensé que con esto fuera a herir tanto a tantas mujeres, jamás fue mi intención“, expresó Cruz, que recibió bullying por su hijo menor.

Por esa situación, la exmodelo de cuadernos pidió una cita con su ‘coach’ para entender por qué se había expresado de esa manera. “Seguramente yo tenía que sanar algo en mí”, agregó.

Pese a que el acontecimiento fue muy duro para Cruz, también le sirvió para saber quiénes eran las personas con las que realmente podía contar, pues hubo varias supuestas amigas de la presentadora que también la criticaron.

“Me llevó a reconocer a mi familia, a mis amigos, que están conmigo en las buenas, en las malas y en cualquier circunstancia; me llevó a reconocer a mis compañeros de trabajo, me llevó a reconocer a la empresa en la que trabajo, que lo que hizo fue apoyarme en todo momento”, señaló.

Carolina Cruz se disculpa por sus declaraciones sobre explantación

Finalmente, la presentadora de Caracol dijo que cometió un error, por no utilizar mejores palabras para decir lo que quería, pero que ella, al igual que muchas mujeres, tiene cicatrices por cinco cirugías que se ha hecho en el pecho.

“Seguramente yo hablé desde el dolor, desde el ego, y me tomé personal este caso por lo que yo he vivido. Inconscientemente es lo que tenemos y muchas veces reaccionamos sin conocer lo que hay ahí. Por eso hay que sanar, hay que hablar y hay que levantar la mano”, agregó.

Les pidió disculpas a “miles de mujeres que se sintieron ofendidas” y aseguró que nunca tuvo la intención de herirlas.

