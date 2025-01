Carolina Cruz ha sido considerada como una de las mujeres más lindas de Colombia. A pesar de su edad, sigue conservándose, sobre todo, pues mantiene buenos hábitos que se lo permiten.

Luego de dos hijos, tiene el cuerpo con un porcentaje muy bajo de grasa, por lo que le gusta posar en vestido de baño y mostrar el resultado de tanto esfuerzo.

Y es que no es raro que trate de mantenerse, pues hace más de una década la presentadora posaba para los cuadernos, al igual que varias de sus colegas. Laura Acuña, Natalia París, Ana Sofía Henao, entre otras, fueron las mujeres que marcaron toda una generación.

Por eso mismo, ‘Día a día’ decidió recordar esas buenas épocas y subió varias fotos, entre esas, una de Carolina Cruz. La presentadora estaba posando con un esqueleto blanco, una pantaloneta deportiva, un collar con pluma y unas rodilleras, como si estuviese patinando.

“Uno iba a comprar los cuadernos, las veía en la portada y decía: ‘Qué hermosas’, pero no los compraba porque eran para ‘niños'”, “mi hijo este año me pidió de esos cuadernos y no se pudo conseguir”, “se motivaron en el estudio, en especial de trigo y cálculo. Solo tuve el de Natalia, Carolina, Laura, ‘Isa’ Estrada y Catalina“, fueron algunos comentarios leídos en redes sociales.

Ante esta publicación, Carolina Cruz escribió: “El mejor recuerdo”.

Qué hace Carolina Cruz para tener su cuerpo tonificado

La presentadora se levanta temprano y entrena a las 5 de la mañana. Su rutina es de 45 minutos y combina el ‘cardio hit’ con las pesas, por lo que además de mantenerse en forma, sus músculos están en constante crecimiento.

Además de eso, es bastante estricta con su alimentación, por lo que complementa una vida saludable

