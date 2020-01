Sin embargo, su idea no será emitida en televisión, sino que será un podcast que sí va a estar disponible en plataformas como Spotify, aclaró la misma Mónica en sus historias de Instagram.

“Carreta… No es cierto… no crean todo lo que dicen por ahí… no saben qué inventar, ¡ole!”, dijo la presentadora cuando un fan le preguntó: “¿Es verdad que lo van a transmitir por Canal 1?”.