“Uno sale con actrices, no se casa con ellas”, habría sido el frío consejo (¿o sugerencia?) del príncipe Felipe al joven pelirrojo de la realeza británica, antes de que finalmente él llegara al altar con la exactriz estadounidense Meghan Markle.

Además de replicar las palabras del medio inglés, el bloguero Perez Hilton recordó que el príncipe Felipe no habría sido el único que trató de impedir la unión de los ahora Duques de Sussex, según un pasaje del libro ‘Harry and Meghan: Life, loss and love’, de la experta en realeza Katie Nicholl.

“Me dijeron fuentes confiables que la relación ha estado complicada desde que Harry comenzó a salir con Meghan. Me contaron que, privadamente, William estaba preocupado por lo rápido que se ha movido la relación”, dice el fragmento del texto, insinuando que el hermano de Harry también habría tenido sus reparos con la unión.

Sin importar lo que hayan dicho sus allegados, el príncipe Harry se casó con Meghan Markle el 19 de mayo de 2018.