View this post on Instagram

Una foto que describe mi vida, una familia conformada por una mamá maravillosa, luchadora entregada a su familia y siempre dispuesta a dar lo mejor de ella. Un hermano maravilloso,noble, talentoso, un excelente papá, hijo, esposo y hermano, que tiene un carisma enorme en su corazón. Un papá, ¡el mejor papá! que Dios me prestó por un tiempo muy corto diría yo, pero lo suficiente para entender cual era su misión en esta tierra. Para mi… un hombre simplemente intachable, que nos entregó lo mejor de si. Fuimos una familia feliz y aunque lo seguimos siendo hoy siento demasiado su ausencia y no saben cómo he valorado cada segundo que compartimos juntos y no sólo conmigo, también con Salomé, porque tuve la fortuna que mi hija conociera a un abuelo como él y quiero que el sepa que ella lo recuerda todos los días de su vida. Ésta es mi primera navidad sin el y puedo decir que duele muchísimo, pero estoy segura que el esta en un mejor lugar que yo. ¡Gracias a mi familia por cada momento!, hoy les quiero decir que cuiden, amen, valoren y atesoren a todas esas personas que tanto amamos y no esperemos fechas importantes para recordarles todo lo que los amamos y lo importante que son en nuestras vidas, así que vivamos como si no hubiese un mañana y como si cada instante fuese el último ❤ @d_ospina1 @luciram12