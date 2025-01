Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Este jueves 23 de enero, la Academia de Cine de Hollywood anunció las nominaciones a la 97ª edición de los premios Óscar, destacando a ‘Emilia Pérez’ como la gran favorita con 13 candidaturas.

(Vea también: Murió ‘Leidy, la hermosura’ horas después de pedir ayuda; padecía de agresivo cáncer)

El filme, un narco-musical, no solo encabeza la lista de nominados a los Óscar 2025, sino que se ha convertido en la película de habla no inglesa con más nominaciones en la historia de los premios.

La ceremonia, que será conducida por Conan O’Brien el próximo 2 de marzo y transmitida en ABC, marcará un hito con la nominación de Karla Sofía Gascón como Mejor Actriz por su papel en ‘Emilia Pérez’. Gascón es la primera mujer trans en recibir este reconocimiento, y comparte categoría con Fernanda Torres (‘I’m Still Here’), Demi Moore (‘The Substance’), Mikey Madison (‘Anora’) y Cynthia Erivo (‘Wicked’).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

El anuncio, realizado por Bowen Yang y Rachel Sennott, también destacó las 10 nominaciones obtenidas por ‘The Brutalist’ y el musical ‘Wicked’, donde Ariana Grande compite por el premio a Mejor Actriz de Reparto gracias a su interpretación de Glinda.

Entre las categorías principales, la Mejor Película incluye títulos como ‘Dune: Part Two’, ‘The Substance’ y ‘I’m Still Here’. En tanto, la categoría de Mejor Dirección cuenta con cineastas como Jacques Audiard (‘Emilia Pérez’) y Brady Corbet (‘The Brutalist’).

El evento se vio marcado por un retraso debido a los incendios forestales en Los Ángeles, pero la expectativa crece a medida que se acerca la gala.

Lee También

Lista completa de nominados a los Óscar 2025

Mejor película

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Mejor actor en un papel principal

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

(Lea también: Andrea Valdiri aún pensaría en Felipe Saruma luego de separarse y mostró curioso detalle)

Mejor actriz en un papel principal

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A real pain”

Edward Norton, “A complete unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Mejor actriz de reparto

Monika Barbara, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

(Vea también: “Nos cansamos de verle un novio, y otro, y otro”: Yina Calderón se despachó contra su mamá)

Mejor director

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “The Substance”

Mejor fotografía

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Mejor largometraje internacional

“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Mejor guión adaptado

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

(Lea también: Ángela Aguilar reapareció con radical cambio de ‘look’ y causó sorpresa entre sus fans)

Mejor guión original

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”

Mejor cortometraje de acción real

“Alien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“A Man Who Would Not Remain Silent”

Mejor cortometraje de animación

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

Yuck!

(Vea también: [Video] Shakira cumplió el sueño de una niña con cáncer y enterneció a sus fas en redes)

Mejor largometraje de animación

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Mejor cortometraje documental

“Death By Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Mejor largometraje documental

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Mejor canción original

“El Mal,” from “Emilia Pérez”

“The Journey,” from “The Six Triple Eight”

“Like a Bird,” from “Sing Sing”

“Mi Camino,” from “Emilia Pérez”

“Never Too Late,” from “Elton John: Never Too Late”

(Lea también: Hijos de Diomedes Díaz le dedicaron canción a su hermano Miguel Ángel durante funeral)

Mejor banda sonora original

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

El mejor maquillaje y peluquería

“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosfroatue”

“The Substance”

“Wicked”

Mejor diseño de vestuario

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor edición

“Anora”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

(Vea también: Periodista le tiró duro a Jennifer López y le sacó trapitos al sol: “Arruina matrimonios”)

Mejor sonido

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Mejor diseño de producción

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

(Lea también: Pareja de Aída Victoria contó que estuvo en la cárcel en duro momento de su vida)

Los mejores efectos visuales

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.