Espero demuestren su educación los seguidores de los otros candidatos y no me insulten, no me ofendan, no amenacen a mi familia, ni me dejen de seguir por pensar diferente… Pero SÍ, mi voto va a ser por @sergiofajardovalderrama porque los actores también somos ciudadanos y nos duele Colombia. Un abrazo y que votemos a conciencia, que no haya chanchullos en la registraría y que el universo confabule en nuestro favor… @sergio_fajardo #sepuede #fajardopresidente #lafuerzadelaesperanza #creoenlaeducacion

