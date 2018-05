“Algo que muy pocos saben: a mí los amigos del colegio me llaman ‘Beto’ y los de la universidad ‘Gato’. La razón está aquí en Pablo VI; yo era el arquero del famoso equipo de ‘Los Gatos’ de ‘De pies a cabeza’”, recordó Juan Felipe Cadavid, presentador de deportes de RCN, en diálogo con ese canal, mientras en pantalla aparecían imágenes de esa época.

Luego, el periodista rememoró que su sueño de ser futbolista iba más allá de solamente actuar como arquero en la popular serie de los noventa.

“De chiquito, cuando rezaba, pedía siempre: ‘Quiero ser futbolista profesional’ […] Desde los 13 años, más o menos, hasta los 21 o 22, yo venía a esta cancha a entrenarme, a divertirme, pero sobre todo a esforzarme para ese sueño”, expresó.

No obstante, ese anhelo no se le cumplió, pero a su hermano sí, por lo que él buscó la forma de ‘reemplazar’ su sueño de ser jugador de fútbol con el periodismo, que ahora le permitirá regresar a un Mundial, no como arquero o futbolista, sino como comentarista deportivo.

“Estudié comunicación social en la Javeriana, una decisión que tomé, porque en la locura de la juventud, cuando tuve que decidir, traté de buscar algo que de alguna manera me permitiera seguirme desarrollando en el mundo que había elegido hace muchos años como estilo de vida: el fútbol. Irresponsablemente soñé en aquel momento, creí que eso era fácil, que iba a estudiar comunicación, me iba a volver periodista, comentarista, iba a ir a los mundiales y ¡plop!, se dio”, manifestó Juan Felipe en el medio.

Pese a todo eso, y aunque sabe que ya no será jugador profesional, el presentador se inscribe en los campeonatos que puede, y juega como si de verdad fuera el 10 de la Selección.

“Soy un futbolista frustrado. Si pudiera elegir le diría a Dios devuélvame y póngame a jugar y no a hablar de esto, porque me encanta…”, afirmó, y continuó:

” Y con barriguita, papadita y cacheticos, todavía me creo futbolista. Me meto en torneos y voy y compito, a veces con pelados de 25 años que me dejan botado, a veces con ‘rodillones’ como yo, pero lo disfruto; me concentro el día anterior, limpio mis guayos, tengo buenas canilleras… La verdad, lo vivo con la misma pasión que lo vivía cuando quería ser futbolista profesional”, puntualizó.

En las entrevistas que RCN le hizo, y que publicó en sus secciones Superlike de entretenimiento y en la de deportes, también hablaron con el papá de Juan Felipe, que aseveró que su hijo desde siempre vivió pegado a un balón y a los libros, e incluso ahora “en la casa de Juan Felipe se come es fútbol”.

Eso también haciendo referencia al cuarto con camisetas y otros ‘tesoros’ futboleros que tiene el presentador y que mostró mientras conversaba con dicho canal, donde igualmente recordó cuando en su infancia jugaba fútbol con su amigo Falcao.