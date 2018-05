Hoy quiero contestarle a tod@s l@s que me preguntan o a l@s que afirman que me operé… ¡Sí! Hace 7 años me operé, y no fue balón gástrico ni liposucción. Me operé el pensamiento, "Reflexioné, decidí y Accioné”… Después de mi primer hijo quedé pesando 85 kilos y con grado 1 de obesidad, entonces ahogada en una profunda tristeza y decepción de mi misma, decidí que ya NO quería estar enferma y que YO PODÍA estar saludable y feliz. Los límites los ponemos nosotros mismos. Soy una mujer más, una que también tiene sueños, hijos y celulitis. Este video no es otra cosa que una de mis sencillas rutinas de ejercicio en casa porque ODIO los gimnasios🤦🏼‍♀️pero AMO lo que siento con el ejercicio 💥 Me encanta compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo. L@s quiero! 💕 #Mujerreal #actriz #mama #martes #chichilaysustips PD: A petición de ustedes: 🌸1.El aparato que rueda es una muy viejita pero fantástica herramienta, me la compró mi mijo el el 2005 en televentas y parece que aún la venden👌🏼 🌸2. Rutina: Cardio-45min de caminada/Glúteos 3 rondas de 30 por c/u sobre la tabla y 3 rondas de 30 de los otros/Abdomen 3 rondas de 30 de ambas sobre la tabla/ Beber bastante agua.

