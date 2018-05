Una hermosa melodía con un inspirado acento para los vecinos jajajajaja lo que me encontré en mi galería y morí de risa 😩😂 oops 🤪 (@marioloram como me aguantas?) etiqueta a tu novio y adviértele que esto es lo que le va a pasar si no te da un regalo 😂😂😂💁🏻‍♀️ +18

A post shared by 🅺🅰🆃🅰🅻🅸🅽🅰 (@katalinaoficial) on May 20, 2018 at 12:12pm PDT