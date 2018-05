Y es que según varios tuiteros, si bien ‘Exatlón’ (se emite de 7:30 a 9:30 de la noche) no tenía el mejor rating de la franja de la noche, la llegada del ‘Desafío’ (se transmite de 8 a 9 de la noche) iba a ser su “muerte”.

“Ahora que comience el ‘Desafío’, adiós ‘Exatlón’”, “‘Exatlón’ será duplicado por el ‘Desafío’: lo aplastará, ‘Exatlón’ se hundirá”, “Pueden dar ‘Exatlón cuatro horas, si quieren, que el ‘Desafío’ con una hora ‘les da sopa y seco’”, fueron algunas de las ‘profecías’, que ya empezaron a probar los niveles de audiencia.

Los dos programas, que se enfrentan de 8 a 9 de la noche, durante los días que lleva emitiéndose la nueva temporada del ‘Desafío’ han tenido estos números, de acuerdo con datos de Ibope y de Rating Colombia:

Eso muestra que, aunque ambos han tenido bajas en el rating, el reality de Caracol supera ampliamente al de RCN, que desde su segundo capítulo, el primero de mayo, se había metido en el ‘top’ 10 de lo más visto de la tarde y la noche, pero este 22 de mayo volvió a salir ya que por encima quedaron: ‘La mamá del 10’ (líder del ranking), el ‘Desafío’, ‘La vuelta a Rusia en 80 risas’, Noticias Caracol de las 7 de la noche y de mediodía, ‘El señor de los cielos’, ‘Garzón vive’, el avance de Noticias RCN y ‘La rosa de Guadalupe’.

Así se puede ver en los siguientes trinos de Ibope y de Rating Colombia sobre los puntajes de audiencia del 22 de mayo, compartidos este miércoles. Después aparecen las publicaciones con las ‘profecías’ de los tuiteros.

