Hija amo tu inocencia, pero hoy mas que nunca sentí el amor de tu papito desde allá donde está … Cuando íbamos rumbo a la fiesta de Paula, pasando por el monumento de Martín me dijo “Mami, mami una foto con mi papá”, me baje y se la tome, justo ahí, cuando nos íbamos se devolvió le dio un beso en la mano. Fue tu mensaje de cumple 🐻 Nos llegó al corazón desde donde estas 😍👨‍👩‍👧💛

