‘Top Gun: Maverick’ recibió dos nominaciones a los Globos de Oro 2023, a la mejor película dramática y a mejor canción para Lady Gaga. Sin embargo, su gran estrella, Tom Cruise, ha sido olvidado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y no está entre los nominados a mejor actor. No son pocos los que apuntan que la denuncia pública de Cruise, que renegó de los Globos de Oro tras las acusaciones de falta de diversidad y sobornos que rodearon a la Asociación, puede ser el motivo tras la gran ausencia de la estrella en las nominaciones.

Los Globos de Oro 2022 fueron boicoteados por gran parte de la industria estadounidense debido al rechazo general de Hollywood a que la HFPA no tuviera ningún miembro asociado de raza negra en su cerca de centenar de votantes. A ello se le suman las controversias descubiertas a principios de 2021 que incluían sobornos con regalos o viajes y otros comportamientos poco éticos.

(Vea también: Luego de múltiples críticas, regresan los Globos de Oro con sus nominados de 2023)

View this post on Instagram A post shared by The Late Late Show (@latelateshow)

Tom Cruise fue una de las estrellas hollywoodienses que más radicalmente se posicionó frente a la asociación organizadora de los premios cuando devolvió sus tres Globos de Oro a modo de protesta por la falta de diversidad en el seno de la HFPA. El actor había conseguido dos estatuillas a mejor actor por ‘Nacido el cuatro de julio en 1990′ y ‘Jerry Maguire en 1997’. Además, consiguió el premio a mejor actor de reparto en el año 2000 por su papel en Magnolia, de Paul Thomas Anderson.

‘Top Gun: Maverick’ es, por el momento, la película más taquillera del año con más de 1.400 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Además de ser un éxito comercial sin precedentes, la cinta de Joseph Kosinski ha conseguido también un gran apoyo de la crítica, como demuestra su nominación a mejor película dramática en estos Globos de Oro. El exitoso filme de acción ha sido además considerado como el mejor del año por la National Board of Review (NBR) y una de las diez mejores para el American Film Institute (AFI).

Lee También

View this post on Instagram A post shared by Tom Cruise (@tomcruise)

La ausencia de Cruise, y esta presunta vendetta, no es la única polémica que envolverá a la gala de los Globos de Oro 2023. El actor Brendan Fraser, nominado por su conmovedora interpretación en La ballena (The Whale), ya declaró que no acudiría a la ceremonia debido al caso de abuso sexual que sufrió por parte del expresidente de la HFPA, Philip Berk, en el año 2003. Un incidente que causó una depresión severa en el intérprete y lo afectó negativamente en su carrera como actor.

La ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2023 tendrá lugar el próximo 10 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y estará conducida por el cómico Jerrod Carmichael.