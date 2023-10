Para nadie es un secreto que los artistas a nivel mundial, sobre todo los de música popular, están expuestos a un mundo de alcohol, drogas y excesos. De hecho, varios de ellos han confesado haber tenido problemas en sus vidas por haberse vueltos dependientes de ello.

Por ejemplo, hace poco el cantante Alexis Escobar explicó que tomaba hasta cuatro días seguidos, cambiaba completamente y hasta regalaba plata.

Aunque este no es el caso de Jhon Alex Castaño, el artista pereirano también se estaba viendo afectado por el trago a tal punto que lo tuvo que dejar.

Así lo contó en una entrevista con el creador de contenido ‘Dímelo King’, donde explicó que ya lleva casi un año recuperado de una enfermedad que sufrió.

“La superé a punta de orden. Deje de ser el ‘rey del chupe’ porque me tocó dejarlo totalmente. Me dijeron: ‘No hay chupe para recuperarse’. Se me afectó una glándula que se llama suprarrenal y me hinché, me pasaron muchas cosas”, explicó inicialmente.

En su relato, Castaño (que hace poco contó lo duro que le tocó en su infancia) aseguró que esto fue provocado por el exceso de trago y por el abuso de un medicamento que se inyectaba para recuperar su voz y que terminó durmiéndole la glándula.

“Después de tantos años de carrera uno se daña, pero yo duré dos años, casi tres, recuperándome. Mi alma, mi cerebro, mi aire… todo se descontaminó totalmente del trago. Al principio me daban más nervios que me lo ofrecieran que tomármelo porque yo llevaba mucho tiempo de cero trago […]. Ha sido difícil”, agregó el artista.

Por último, ‘el rey del chupe’ dejó claro que, aunque de vez en cuando puede tomar una que otra copa, en sus planes no está volver a hacerlo regularmente.

“Si en algún momento estamos en un almuerzo y veo una copa de vino yo me la tomo, pero no le prometo a nadie que voy a llegar a una tarima a recibir cuanto vaso me pasen o que voy a estar en una discoteca enfiestado. No digo que no, pero en mis planes no está”, concluyó el cantante de 42 años.

