La reconocida pareja de cantantes Camilo y Evaluna, hablaron sobre el primer parto de la venezolana y respondieron a una de las preguntas que más les hacen sus seguidores en redes sociales: ¿por qué lo hicieron en su casa y no en una clínica?

Y es que cuando nació Índigo, su primera hija, los artistas compartieron fotos del suceso y, evidentemente, todo ocurrió en un espacio de su hogar acondicionado para el evento. De igual manera, hace 13 días, cuando nació Amaranto, su hija menor, los videos confirmaron que fue en el mismo lugar.

Por medio de un video publicado en su canal de YouTube, Evaluna le respondió a su esposo por qué sus dos pequeñas nacieron en casa.“¿Qué fue lo que te inspiró a ti a decir “yo quiero parir en mi casa” y no en un hospital?”, le preguntó Camilo.

“Creo que, lo que más me ayudo fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa; ella estudió para ser ‘doula’ y ella me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico. Siento que desde pequeñita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así, nunca me lo imaginé en una clínica porque nací con toda la información ahí”, dijo la intérprete de ‘La gloria de Dios’. “Otra cosa que me ayudó es que tú siempre estuviste en la misma página”, añadió, mientras le hablaba a Camilo.