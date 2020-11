green

La concursante del certamen de belleza, que tendrá su noche de coronación el próximo 16 de noviembre, confesó a ‘Lo sé todo’ que en su colegio fue victima de maltrato debido a su color de piel; sus compañeros le decían: “Tú serías linda sino fueras negra”.

“Me hacían creer que este color de piel y este cabello era mi condena. […] Para mí el mundo era un lugar inseguro. […] Llegaba a mi casa llorando, me bañaba con cloro. Mientras restregaba mi piel lloraba porque me ardía, pero los comentarios me obligaban a hacer estas acciones”, narró la Señorita Casanare al medio.

La participante de Miss Universe Colombia, concurso que tuvo que despedirse de la Señorita San Andrés por caso de COVID-19, añadió al informativo que su mamá se enteró de su calvario hace pocos meses.

La joven explicó al programa de entretenimiento que su participación en el concurso la vio como una oportunidad de enviar un mensaje de transformación al mundo, pues es hora de dejar la discriminación de lado.

Aquí, el adelanto de la entrevista que dio la aspirante al espacio de Canal 1:

¿Qué se sabe de la coronación de Miss Universe Colombia?

El evento se llevará a cabo el 16 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, en donde estarán concentradas las 30 candidatas, que participarán en varias actividades previas a la coronación, como los desfiles en trajes de baño y fantasía.

Los mencionados eventos se celebrarán el 14 de noviembre en el Hotel El Prado de la ciudad y contarán con todos los protocolos de bioseguradad. La gran noche se llevará a cabo en el Pabellón de Cristal y no habrá acceso a público.

Además, Miss Universe Colombia tendrá a jurados como Mara Cifuentes, quien se encargará del ‘casting’ junto a ‘Chacha’ Posada y Omar Iglesia.